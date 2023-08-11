На тамбовской трассе большегруз протаранил иномарку

Госпитализация пострадавшей не потребовалась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегруза произошла 10 августа в 21 час 35 минут на 405 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань Никифоровского района. 42-летний водитель специализированного грузового автомобиля «ТН» в составе с прицепом «899030» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «MITSUBISHI PAJERO 3.2 LWB», под управлением 51-летней женщины.

- После дорожно-транспортного происшествия водителя «MITSUBISHI PAJERO» на месте осмотрел фельдшер бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.