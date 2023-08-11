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НовостиПроисшествия11 августа 2023 9:05

На тамбовской трассе большегруз протаранил иномарку

Водителя легкового авто на месте осмотрели медики
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Госпитализация пострадавшей не потребовалась

Госпитализация пострадавшей не потребовалась

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегруза произошла 10 августа в 21 час 35 минут на 405 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань Никифоровского района. 42-летний водитель специализированного грузового автомобиля «ТН» в составе с прицепом «899030» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «MITSUBISHI PAJERO 3.2 LWB», под управлением 51-летней женщины.

- После дорожно-транспортного происшествия водителя «MITSUBISHI PAJERO» на месте осмотрел фельдшер бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.