Тамбовчанин за рулем ВАЗ врезался в скутер

Водитель мототехники попал в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием легкового авто и скутера произошла 10 августа в 17 часов 20 минут в районе дома №17 по улице Защитной города Тамбова. 53-летний водитель ВАЗ 21112 на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог поворачивал налево и не предоставил преимущество в движении находившемуся на главной дороге скутеру «IRBIS» под управлением 35-летнего мужчины.

- После ДТП водителя скутера на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.