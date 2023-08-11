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НовостиПроисшествия11 августа 2023 8:22

Тамбовчанин за рулем ВАЗ врезался в скутер

В ДТП пострадал 35-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель мототехники попал в больницу

Водитель мототехники попал в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием легкового авто и скутера произошла 10 августа в 17 часов 20 минут в районе дома №17 по улице Защитной города Тамбова. 53-летний водитель ВАЗ 21112 на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог поворачивал налево и не предоставил преимущество в движении находившемуся на главной дороге скутеру «IRBIS» под управлением 35-летнего мужчины.

- После ДТП водителя скутера на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.