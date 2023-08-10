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НовостиПроисшествия10 августа 2023 6:38

Тамбовчанин не справился с управлением машиной и оказался в кювете

В аварии пострадали двое пассажиров иномарки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель не справился с управлением

Водитель не справился с управлением

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором получили травмы два человека, произошло 9 августа в 7 часов 20 минут на 204 километре автодороги «Воронеж-Тамбов» Тамбовского района. 28-летний мужчина за рулем «RENAULT LOGAN» не справился с управлением и съехал с дороги в правый по ходу движения кювет, после чего его машина опрокинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадал, а его пассажиров – 23-летнюю женщину и 25-летнего мужчину на автомобиле скорой помощи доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки, госпитализировать их не стали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.