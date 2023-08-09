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НовостиОбщество9 августа 2023 14:21

Почти треть продаваемой в Тамбовской области рыбы не прошла проверку на качество

Роспотребнадзор провел исследование 137 проб продукции
Марина МАКОВЛЕВА

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области в первом полугодии 2023 года исследовало 137 проб рыбы и продукции из водных биоресурсов.

По микробиологическим показателям 27,6 % проб не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям. Более 30 % продукции не прошло проверку по показателям качества - пищевой ценности, видовому составу, массовой доле соли.

- Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области рекомендует при покупке рыбы обращать внимание на условия реализации продукции, целостность ее упаковки, наличие необходимой информации о дате выработки, конечном сроке реализации, а для глазированной продукции - сведений о процентном содержании глазури, - сообщают в ведомстве.