В Тамбовской области задержали банду квартирных воров

Злоумышленников задержали в Первомайском районе Фото: УМВД по Тамбовской области

В северной части Тамбова из дома украли золото и деньги, пока хозяева находились на отдыхе. Ночью преступники открыли металлопластиковое окно на первом этаже, проникли внутрь и унесли на 1,3 млн рублей золотых изделий и 250 тысяч рублей.

Пострадавшие обратились в полицию. После изучения записей с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» было установлено, что подозреваемые могли передвигаться на автомобиле «Лада Гранта» с иногородними номерами. Через некоторое время оперативники получили информацию о том, что данный автомобиль снова находится в Тамбовской области. В Первомайском районе его остановили сотрудники ГИБДД, трое мужчин, находившихся в салоне, были задержаны.

Воришки тщательно готовились к преступлению Фото: УМВД по Тамбовской области

- При досмотре машины полицейские обнаружили многочисленные приспособления для совершения квартирных краж – ломики, перчатки, парики, небольшую часть из похищенных золотых украшений, денежные средства, радиостанции. По версии оперативников, гости ехали для совершения очередного преступления в один из российских регионов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о краже. Двоих подозреваемых 48 и 59 лет поместили в следственный изолятор. С третьего участника группы в возрасте 27 лет взята подписка о невыезде. Отрабатывается причастность банды к совершению краж на территории других российских регионов. Ранее двое задержанных уже привлекались к уголовной ответственности за кражи из домов и квартир.