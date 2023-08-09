В Тамбовской области перед железнодорожным переездом столкнулись две машины

Авария произошла возле ж/д переезда Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Авария, в которой получили травмы три человека, произошла 8 августа в 1 час 23 минуты на 90 километре автодороги «ТАМБОВ-ШАЦК», в районе железнодорожного переезда в Моршанске на улице Ленина, 223. 19-летний водитель «LADA GRANTA», не обеспечил необходимую безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди «CHEVROLET NIVA», под управлением 50-летней женщины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 26-летняя пассажирка автомобиля «LADA GRANTA», ее на автомобиле скорой помощи доставили в Моршанскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водитель «CHEVROLET NIVA» и её 50-летний пассажир позднее сами обратились в лечебное учреждение, госпитализировать их не стали.