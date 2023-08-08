В северной части Тамбова на 4 дня отключат горячую воду

В Тамбове АО «Квадра» планирует провести техническое перевооружение тепловой магистрали ТМ-2 в северной части города.

- В связи с этим с 14 по 17 августа на ряд жилых домов будет прекращена подача горячей воды, - информируют в администрации города Тамбова.

В список адресов, жильцам которых придется мириться со временными неудобствами, вошел ряд домов по улицам Рылеева, Советская, Магистральная, Социалистическая, Мичуринская, Чичерина, Н. Вирты, б-р Энтузиастов, Менделеева, 8-го Марта, Никифоровская, а также дом 444 на К. Маркса и два дома на Зеленой и Октябрьской в деревне Красненькая.