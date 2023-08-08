В Тамбовской области за неделю клещи покусали 94 человека

За неделю в Тамбовской области к медикам обратилось 94 человека, укушенных клещами. Среди них 32 ребенка.

- Всего с начала сезона и по настоящее время в лечебно-профилактические учреждения области обратилось за медицинской помощью 2114 пострадавших от укуса клещей, что на 20 % больше, чем за аналогичный период 2022 года (1676 обращений). Число пострадавших детей в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло с 577 до 677 (на 14 %), - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Из 1735 исследованных клещей в 505 случаях получен положительный результат: 384 экземпляра оказались заражены боррелиозом, 117 - анаплазмозом, еще 4 - эрлихиозом.

Акарицидные обработки проведены на площади 672,744 га.