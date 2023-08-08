В Тамбове в аварии пострадал 6-летний мальчик

Ребенка пристегнули ремнем безопасности Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал маленький ребенок, произошла 7 августа 18 часов 5 минут в районе дома № 25 по улице Смоленская города Тамбова. 32-летняя женщина за рулем «LADA VESTA» выезжая со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с двигавшимся по главной дороге автомобилем «NISSAN PRIMERA» под управлением 37-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия равмы получил 6-летний мальчик, находившйся в «NISSAN PRIMERA», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой помощи ребенка доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу. Ребенок получил травмы из-за того, что перевозился без специального детского устройства, а был пристегнут лишь ремнем безопасности.