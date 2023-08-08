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НовостиОбщество8 августа 2023 7:30

В Тамбовской области девятиклассница спасла тонущего мужчину

Девушку хотят представить к награде
Марина МАКОВЛЕВА

В Рассказово на водоеме Круча пожилой мужчина начал тонуть. Ему на помощь бросилась девятиклассница Карина Лазарева. Она вытащила утопающего из воды и оказала ему первую помощь.

Как рассказали в правительстве Тамбовской области, администрация города Рассказово выступила с ходатайством о награждении девушки. Глава Тамбовской области Максим Егоров поручил региональному Правительству проработать данный вопрос.

К слову, Карина Лазарева активно участвует в спортивных соревнованиях, а в будущем хочет получить профессию, связанную со спасением людей.