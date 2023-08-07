В Тамбове построят восемь спортивных площадок

В городе построят спортплощадки Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Многофункциональные спортивные площадки построят в этом году в Тамбове по восьми адресам: ул.Кленовая, 66; ул.Полынковская, 65; б-р Энтузиастов, 2а; ул.Магистральная/ ул.Пахотная; ул.Социалистическая,5; ул.Бастионная,24г; ул.Покровская,2-3; п.Строитель общественная территория в районе многоквартирных домов 21-29.

Половина объектов - участники программы «Дорога к дому». В рамках комплексного подхода сначала, там где это было нужно, провели замену изношенных коммуникаций, а затем приступили к благоустройству. Чтобы пространство стало полноценным местом отдыха для жителей микрорайона разных возрастов, наряду с МАФами и скамейками тут установят спортивный комплекс. По шести объектам уже состоялись торги на проведение работ.

Кроме того, для территорий, вошедших в этом году в состав городского округа, запланировано приобрести детское игровое оборудование и спортивные комплексы.

Многофункциональные спортивно-игровые площадки оборудуют по трем адресам в селе Бокино: м-н Новый, ул.Магистральная, напротив домов №1б и №257, ул.Молодежная, напротив д.30, а также в деревне Перикса на ул.Лесная,1. В селе Покрово-Пригородное на ул.Семенова предстоит подготовить асфальтобетонное основание спортивной площадки.

- В настоящий момент Дирекция городского хозяйства разрабатывает аукционную документацию на данные работы, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.