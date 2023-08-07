Некоторые конструкции предстоит демонтировать перед дальнейшими работами

В Рассказово возобновилось строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Работы на замороженном 2 года назад объекте начались после многочисленных обращений рассказовцев.

- По соглашению с Минспортом России в 2023 году по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» на строительство предусмотрено почти 125,5 млн рублей, из которых 2,5 млн рублей – средства регионального бюджета, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

В новом здании на стадионе «Спартак» появятся залы для игровых видов спорта: баскетбола, волейбола, мини-футбола, а также для ритмической гимнастики и занятий на тренажерах.

Новый подрядчик уже приступил к работам. Так как при консервации объекта были допущены ошибки, некоторые конструкции пришли в негодность. Их необходимо демонтировать, делать гидроизоляцию фундаментов и кровли. Планируется, что работы будут закончены в конце текущего года.

Фото правительства Тамбовской области