При столкновении двух автомобилей в Тамбове пострадала 4-летняя девочка

Травмы в аварии получила маленькая девочка Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала 4-летняя девочка, произошла 6 августа в 14 часов 27 минут в районе дома №78 по улице Мичуринской города Тамбова. 20-летний водитель «LADA PRIORA» не обеспечил необходимую безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся на красный сигнал светофора «KIA RIO», под управлением 43-летней женщины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители не пострадали, 4-летнюю пассажирку «KIA RIO» на автомобиле скорой помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.