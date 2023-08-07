В Моршанске на пешеходном переходе сбили женщину с 8-летним сыном

Мальчик и его мама оказались в больнице Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Авария, в которой пострадали пешеходы, произошла 4 августа в 15 часов 20 минут на улице Сакко и Ванцетти у дома №84 города Моршанска. 68-летний водитель автомобиля «CHERY» сбил 38-летнюю женщину и ее 8-летнего сына, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- После аварии женщину-пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в Моршанскую ЦРБ, мальчика - в детскую областную клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.