В Тамбове открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны Илье Вокину

Табличка появилась на доме по ул. Советской, 180 Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове прошло торжественное открытие мемориальной доски ветерану Великой Отечественной войны, Почетному жителю города Илье Вокину. 5 августа исполнилось сто лет со дня его рождения.

- Табличку установили на доме по ул.Советской,180, где Илья Иванович прожил около 40 лет, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Илья Вокин родился в Иркутской области в крестьянской семье. В 1939 году с отличием окончил семилетку, в марте 1942 года был призван в Красную Армию и зачислен курсантом в Асиновское военное пехотное училище Томской области. В августе того же года все курсанты были направлены на фронт рядовыми. Илья Вокин служил артиллерийским разведчиком, участвовал в боях при прорыве блокады Ленинграда на Синявинских высотах. Получил несколько ранений, одно из которых тяжелое. Принимал участие в боях при освобождении Эстонии и Латвии. Награжден орденами Красная звезда, Отечественная война I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией».

После войны работал в Томском артиллерийском училище, в 1949 году был переведен в Тамбов, где прослужил до 1976 года, а затем продолжил трудовую деятельность на гражданской службе.

Илье Ивановичу было присвоено воинское звание «полковник - инженер». Среди его наград также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «Патриот России» и другие.