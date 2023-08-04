В Тамбовском молодежном театре идет ремонт

Здание приспособили для инвалидов Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Здание Тамбовского молодежного театра ждет обновление. Самый масштабный ремонт проходит в камерном зале театра.

- Проводим замену оконных проемов, цветовой гаммы зала, мебельной обивки. Поменяем общую концепцию камерного, чтобы его можно было более активно использовать для проведения постановок, литературных встреч, выставок», - рассказали в ТМТ.

Позаботились и о зрителях с ограниченными возможностями здоровья. Все помещения театра общего пользования оснастили ярко-желтыми указателями со шрифтом Брайля. На ступеньки также нанесли яркие полоски, чтобы слабовидящим было проще ориентироваться.

Вход в Тамбовский молодежный театр теперь украшают вазоны, в которых не совсем обычные цветы. В начале лета их посадили юные зрители - участники проекта «Лето в ТМТ».