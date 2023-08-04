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НовостиОбщество4 августа 2023 14:10

В Тамбовской областной больнице прошли реабилитацию более 450 пациентов

Профильное отделение начало работать 8 месяцев назад
Марина МАКОВЛЕВА
С каждым пациентом работает бригада врачей

С каждым пациентом работает бригада врачей

В отделении медицинской реабилитации Тамбовской областной больницы за 8 месяцев пролечили 453 пациента с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, с соматическими заболеваниями. Отделение начало работу в ноябре 2022 года.

- С каждым пациентом работает бригада врачей, в которую входят узконаправленные специалисты. В их число, в зависимости от программы реабилитации, входят невролог, кардиолог, логопед, психолог, эргоспециалист, который обучает пациентов повседневным бытовым навыкам. Программа реабилитации обязательно включает физиотерапию, массаж, лечебную физкультуру. Восстановить утраченные функции помогают уникальные аппаратно-программные комплексы, - рассказали в министерстве здравоохранения Тамбовской области.

Фото министерства здравоохранения Тамбовской области