В двух районах Тамбовской области хозяйства сдавали на предприятия молоко от зараженных лейкозом коров

Больных и здоровых животных доили и пасли вместе

В рамках проверок в Токаревском и Мордовском округах специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили нарушения. Сотрудники инспектировали хозяйства, объявленные неблагополучными по лейкозу КРС.

- Было установлено совместное доение инфицированных и здоровых восприимчивых животных, при этом выявлено использование одних и тех же доильных аппаратов. Среди прочего, молоко после доения от больных и здоровых коров собиралось в одну емкость. Выпас инфицированных и здоровых восприимчивых животных происходил совместно, - рассказали в ведомстве.

Также выяснилось, что хозяйства продавали молоко от здоровых и больных коров на молокоперерабатывающие предприятия. Чтобы молоко, содержащее вирус, не нанесло вред людям, Россельхознадзор направил информацию об этом предприятиям, которые начали обрабатывать поступившее молоко при температуре 85 градусов.

Хозяйства были оштрафованы, сумма штрафа составила от 25 до 250 тысяч рублей.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям