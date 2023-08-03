В Тамбове закончили разбирательство по делу о гибели ребенка, на которого упал шкаф

Отец мальчика выпил и уснул Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В СО по Октябрьскому району города Тамбов СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Тамбова, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 24 июня текущего года мужчина по договоренности со своей супругой, с которой длительное время не проживал по причине злоупотребления им алкогольными напитками, забрал к себе на выходные их 4-летнего ребенка. Днем, 25 июня, оставив маленького сына без присмотра, мужчина, употребив спиртные напитки, заснул. Проснувшись от постороннего шума, он обнаружил, что в комнате упал платяной шкаф, а сын находится под ним. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мальчика. Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал полностью.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.