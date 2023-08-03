Возле художественной школы №2 Тамбова благоустроят площадку для пленэров

Территорию расчистили от растительности Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В новом учебном году у детской художественной школы №2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова появится площадка для проведения пленэров. Средства на строительство выделены из городского бюджета.

Территория площадью в 0,7 га расположена за корпусом школы на улице Южной. До начала работ это был полностью заросший деревьями и кустарниками участок земли. А ведь каждый десятый учебный час у учеников художественной школы - это время для проведения пленэров. И если раньше ребятам приходилось выезжать в город для поиска живописных мест, то теперь делать это не придется.

Подрядная организация приступила к работам июне. Вырубили всю дикорастущую поросль, выкорчевали пни, разровняли грунт и сейчас продолжают огораживать территорию. Затем мастерам предстоит настроить работу автоматических ворот.

- По контракту объект должен быть сдан в начале октября, но работы идут с опережением. Общая готовность - больше 45%, -сообщает пресс-служба администрации Тамбова.