В Сампурском районе из воды извлекли тело 63-летнего мужчины

Место не было оборудовано для купания Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

В 08.50 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о происшествии. Из пруда Утиный в селе Ивановка Сампурского района было извлечено тело погибшего. Место не было оборудовано для купания.

- В результате происшествия на воде погиб мужчина 1960 года рождения. Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели устанавливаются. На месте происшествия работали 7 человек и 3 единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС по Тамбовской области.