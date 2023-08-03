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НовостиПроисшествия3 августа 2023 6:51

В Сампурском районе из воды извлекли тело 63-летнего мужчины

Обстоятельства гибели установит полиция
Марина МАКОВЛЕВА
Место не было оборудовано для купания

Место не было оборудовано для купания

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

В 08.50 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о происшествии. Из пруда Утиный в селе Ивановка Сампурского района было извлечено тело погибшего. Место не было оборудовано для купания.

- В результате происшествия на воде погиб мужчина 1960 года рождения. Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели устанавливаются. На месте происшествия работали 7 человек и 3 единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС по Тамбовской области.