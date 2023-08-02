Житель Мичуринска украл кассовый терминал из магазина

В полицию Мичуринска поступила информация о краже. В сетевом магазине на Липецком шоссе мужчина похитил кассовый терминал. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что преступление совершил 48-летний житель села Терновое Мичуринского района.

Подозреваемого удалось задержать по приметам, составленным после опроса свидетелей и просмотра записи видеонаблюдения. Задержанный признался, что перепутал терминал, оставленный работником магазина без присмотра, с телефоном и украл его.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 УК РФ «Кража». Похищенный кассовый терминал изъят и возвращен магазину. После экспертизы по материальному ущербу будет вынесено процессуальное решение, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.