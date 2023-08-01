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НовостиПроисшествия1 августа 2023 12:40

Житель Пичаево воровал продукты у соседей, пока те были в отъезде

Мужчине придется возместить потерпевшим материальный ущерб
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию поступила дополнительная информация о ранее совершенных кражах продуктов у жителей Пичаево. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. Он улучил момент, когда потерпевшие уехали на заработки и оставили дома без присмотра.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, воришка через окно проник в помещения двух домов и похитил продукты. При задержании он дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Мужчине придется возместить потерпевшим материальный ущерб.