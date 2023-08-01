Три человека пострадали в аварии на тамбовской трассе

Водитель не уступил дорогу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали три человека, произошла 31 июля в 13 часов 15 минут на улице Тамбовская в районе дома №10 р.п.Токаревка. 69-летний мужчина за рулем «ZAZ CHANCE», при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении «ВАЗ 21213» под управлением 33-летнего водителя.

- В аварии пострадали 65-летняя пассажирка «ZAZ CHANCE», а также женщины 53 и 25 лет, находившиеся в «ВАЗ 21213», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Госпитализация им не потребовалась.