В Тамбовской области в аварии получил травмы 14-летний подросток

Подросток получил травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 31 июля в 23 часа 10 минут на 4 километре автодороги «Туголуково – Искра» на территории Жердевского района. 20-летний мужчина, управляя автомобилем «OPEL ZAFIRA», не справился с управлением и съехал с обочины, после чего его машина опрокинулась.

- В результате аварии получил травмы 14-летний пассажир иномарки, который ехал на заднем сиденье и не был пристегнут ремнями безопасности, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.