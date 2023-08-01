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НовостиПроисшествия1 августа 2023 8:21

В Тамбовской области в аварии получил травмы 14-летний подросток

Мальчик не был пристегнут ремнями безопасности
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Подросток получил травмы

Подросток получил травмы

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 31 июля в 23 часа 10 минут на 4 километре автодороги «Туголуково – Искра» на территории Жердевского района. 20-летний мужчина, управляя автомобилем «OPEL ZAFIRA», не справился с управлением и съехал с обочины, после чего его машина опрокинулась.

- В результате аварии получил травмы 14-летний пассажир иномарки, который ехал на заднем сиденье и не был пристегнут ремнями безопасности, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.