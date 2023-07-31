Экс-директора «Тамбовавтодора» подозревают в растрате 140 миллионов рублей

Уголовное дело возбудили по статье "Растрата, совершенная в особо крупном размере"

В Тамбовской области по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело по факту растраты бюджетных средств в сумме свыше 140 миллионов рублей. Установлено, что в декабре 2020 года бывший директор ТОГКУ «Тамбовавтодор» в рамках исполнения государственного контракта на строительство путепровода через железнодорожные пути в г. Мичуринск стоимостью более 1,4 млрд рублей дал распоряжение о перечислении подрядчику аванса в 140 млн рублей. При этом строительные работы на объекте не велись, контрактом перечисление аванса не предусмотрено.

Полученные в ходе прокурорской проверки данные свидетельствовали о наличии в действиях должностного лица признаков состава преступления, в связи с чем материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере).

- Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре области, - сообщают в региональной прокуратуре. - В целях возврата незаконно полученных подрядчиком бюджетных средств прокуратура области направила в Арбитражный суд Тамбовской области исковое заявление.