На Рассказовском шоссе Тамбова столкнулись иномарка и мотоцикл

Водитель мотоцикла в тяжелом состоянии находится в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил серьезные травмы мотоциклист, произошла 30 июля в 19 часов 44 минуты в районе дома №1 на Рассказовском шоссе города Тамбова. 72-летний мужчина, управляя автомобилем «DАЕWОО NЕХIА» на регулируемом перекрёстке поворачивал налево на зеленый сигнал светофора и не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Кавасаки ZX1400» под управлением 33-летнего водителя, который двигался ему навстречу. Произошло столкновение.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя мотоцикла с тяжелыми травмами доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.