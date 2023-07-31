В Рассказовском районе нетрезвый водитель попытался откупиться от инспектора ГИБДД

В дежурную часть Рассказово поступила информация о попытке дать взятку полицейскому. Сотрудник ГИБДД патрулировал дорогу Тамбов-Пенза в Рассказовском районе. Он остановил 36-летнего жителя Саратовской области за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник полиции для оформления протокола пригласил нарушителя к себе в машину. Там он пытался дать полицейскому взятку в размере 17700 рублей.

- Мужчина был задержан и доставлен в отдел внутренних дел, где был опрошен на предмет попытки дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.

Попытка дать взятку попала на запись видеорегистратора. Материалы возбужденного уголовного дела переданы в следственные органы. Водителю может грозить штраф до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.