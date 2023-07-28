Продукты для блюд из "Суши Даром", которыми отравились тамбовчане, перевозили и готовили с нарушениями

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям подключилось к расследованию факта массового пищевого отравления жителей Тамбова продукцией суши-бара.

- Установлено, что животноводческая продукция, находящаяся в обороте для приготовления пищевых продуктов, поступала на предприятие общественного питания с нарушением условий транспортировки, - отметили в управлении.

Сырье для приготовления блюд было приобретено у поставщиков из Московской и Ростовской областей. Не все производители провели лабораторные испытания, подтверждающие качество и безопасность продуктов.

Также выяснилось, что ИП Буровников Д.Ю., владеющий баром "Суши Даром", не производил списание сырья, использованного на приготовление блюд, поэтому качество и безопасность сырья вновь остаются под вопросом.

Так как на предприятии нет надлежащего контроля, это могло привести к вспышке инфекционного заболевания среди неограниченного круга лиц. В связи с этим тамбовский Россельхознадзор проведет в суши-баре внеплановую выездную проверку.

Напомним, продукцией заведения отравилось более 20 человек, подхвативших острую кишечную инфекцию. Инцидент произошел 25 июля. По данному факту проводится проверка прокуратурой и СУ СК Тамбовской области.