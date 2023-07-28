В Тамбове произошла авария на канализационном коллекторе

Водоотведение организовано в обход поврежденного участка

В Тамбове на улице С. Лазо, 4 произошла авария на канализационном коллекторе рядом с насосной станцией. Из-за провала грунта приемный резервуар засыпало песком. В настоящее время рабочие ведут его очистку.

- Выемку песка из резервуара канализационной насосной станции с помощью механизмов произвести не представляется возможным. Приходится делать это вручную, что приводит к увеличению сроков проведения работ, - рассказали в ООО «РКС-Тамбов».

После очистки резервуара будет заменен поврежденный участок трубы длиной около 30 метров. В настоящее время водоотведение организовано в обход поврежденного участка. Ремонт коллектора планируется завершить до 11 августа.

Фото ООО «РКС-Тамбов»