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НовостиОбщество28 июля 2023 11:56

В Тамбове произошла авария на канализационном коллекторе

Ремонт сетей на улице С. Лазо продлится до 11 августа
Марина МАКОВЛЕВА
Водоотведение организовано в обход поврежденного участка

Водоотведение организовано в обход поврежденного участка

В Тамбове на улице С. Лазо, 4 произошла авария на канализационном коллекторе рядом с насосной станцией. Из-за провала грунта приемный резервуар засыпало песком. В настоящее время рабочие ведут его очистку.

- Выемку песка из резервуара канализационной насосной станции с помощью механизмов произвести не представляется возможным. Приходится делать это вручную, что приводит к увеличению сроков проведения работ, - рассказали в ООО «РКС-Тамбов».

После очистки резервуара будет заменен поврежденный участок трубы длиной около 30 метров. В настоящее время водоотведение организовано в обход поврежденного участка. Ремонт коллектора планируется завершить до 11 августа.

Фото ООО «РКС-Тамбов»