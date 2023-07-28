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НовостиПроисшествия28 июля 2023 4:58

В Тамбове следователи начали проверку по факту отравления клиентов «Суши Даром»

Госпитализированы около 20 человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В ситуации с массовым отравлении разбираются следователи

В ситуации с массовым отравлении разбираются следователи

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбове следователи начали процессуальную проверку по факту отравления клиентов суши-бара «Суши Даром». На сегодняшний день в больницы с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы около 20 человек. Среди пострадавших есть дети.

- В СУ СКР по Тамбовской области организована процессуальная проверка. К данной ситуации привлечены специалисты регионального управления Роспотребнадзора, которые уже начали эпидемиологическое расследование, изъяли необходимые образцы для исследования. При проведении ими осмотра помещений суши-бара выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований, в связи с чем в суд направлены материалы о временном запрете деятельности данного заведения, - сообщает СУ СКР по региону.