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НовостиОбщество27 июля 2023 15:31

В Тамбове вывезли брошенную во дворе "Газель"

Владельца авто не удалось установить
Марина МАКОВЛЕВА
Авто будет ждать хозяина на охраняемой территории

Авто будет ждать хозяина на охраняемой территории

В Тамбове очистили от брошенного автохлама территорию у дома по Чичерина, 44в. Личность владельца машины так и не удалось установить. Пока авто будет находиться на охраняемой территории.

- Если в течение месяца владелец не объявится и, предъявив пакет соответствующих документов, не заберет свое имущество, оно будет переведено в муниципальную собственность, - пояснили в администрации города Тамбова.

За первое полугодие 2023 года в Тамбове вывезли 6 брошенных автомобилей. На очереди еще 4 бесхозных машины.

Фото администрации города Тамбова