Осенью на 20 улицах Тамбова посадят около тысячи крупномеров

Деревья появятся на Мичуринской, Авиационной, Киквидзе, Базарной и других улицах

Этой осенью в Тамбове высадят около тысячи крупномеров. Деревья появятся в разных частях города. Липы, пирамидальные тополя, березы, рябины, клены планируют посадить там, где ранее не проводилось озеленение, или где растения погибли.

- Осеннюю посадку планируется провести более чем на 20 улицах Тамбова. Это разные участки Мичуринской, Агапкина, Васильковой, Мордасовой, Победы, Глазкова, Авиационной, 40 лет Октября, Киквидзе, Энгельса, Кронштадтской, Базарной, К. Маркса и других улиц, - рассказали в администрации города Тамбова.

В этом году на улицах Тамбова уже появилось более 400 крупномеров, осенью их количество достигнет 1,5 тысяч.

Фото администрации города Тамбова