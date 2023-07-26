На площади Ленина в Тамбове из-за ремонта теплокамеры ограничат движение

В областном центре продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Сейчас коммунальщики объявили о необходимости проведения работ на оборудовании тепловой камеры, которая располагается в районе площади им. Ленина. Здесь собираются заменить запорную арматуру, отводы, фланцевые соединения и трубопроводы.

- Дождевая и талая вода, попадающая в тепловую камеру из-за ландшафта площади, ускорила коррозийный износ оборудования, а между тем, от качества работы этих элементов зависит надежность теплоснабжения 25 жилых домов, расположенных в центре города, - поясняют в теплоэнергетической компании. – Важно заменить все оборудование до начала отопительного сезона, чтобы исключить технические отказы тепловой камеры в зимнее время.

Из-за ремонта с 31 июля по 13 августа будет временно ограничено движение транспорта от площади Ленина в сторону ул. К. Маркса. Кроме того, с 1 по 13 августа энергетики отключат горячую воду в домах на ул. Базарной, 97; Державинской, 10а, 11,13,20; Интернациональной, 30 д, е,34,36; К. Маркса, 148а; М. Горького, 16,18,20,28, 31 к.1,2,3; Октябрьской, 8,17 и Советской, 81а,85а, 104.

Большой ремонт теплосетей сейчас также ведется на ул. Урожайной. Здесь собираются заменить 1 километр труб. Стоимость работ здесь составляет 170 миллионов рублей. Участок сетей, на котором ведётся ремонт, обеспечивает теплоснабжение жителей северной части города. Отключений горячей воды у жителей здесь не будет, её подают по дублирующей тепломагистрали.