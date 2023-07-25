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НовостиПроисшествия25 июля 2023 9:42

В Тамбове задержали оптового наркокурьера

Мужчине может грозить пожизненный срок
Марина МАКОВЛЕВА
Метадон был расфасован в пакетики для продажи

Метадон был расфасован в пакетики для продажи

Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники наркоконтроля получили оперативную информацию о причастности 30-летнего жителя Ближнего зарубежья к незаконному обороту наркотиков в Тамбове.

Подозреваемый был задержан с поличным. У него обнаружен 241 сверток с наркотиками, мобильный телефон с координатами, весы и упаковочные материалы. Экспертиза установила, что изъятое вещество – метадон общей массой 114,62 грамма, что является особо крупной партией.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тамбовской области, мужчина купил наркотики в Москве и прибыл в Тамбов, чтобы продавать их через интернет. В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. Наркокурьеру грозит серьезный срок, вплоть до пожизненного.