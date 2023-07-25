Три человека получили травмы в массовой аварии в Тамбовской области

Травмы в ДТП получили трое мужчин Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием трех иномарок произошла 24 июля в 8 часов 51 минуту на улице Чкалова дома № 23 города Жердевка. 53-летний мужчина за рулем «HYUNDAI SOLARIS» на нерегулируемом перекрестке поворачивал налево и не предоставил преимущество в движении «VOLKSWAGEN JETTA» под управлением 29-летнего мужчины, двигавшегося по главной дороге. Автомобили столкнулись, после чего потерявший управление «VOLKSWAGEN JETTA» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «TOYOTA RAV4» под управлением 28-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водители трех автомобилей, их доставили в больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.