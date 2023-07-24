Глава сельсовета в Тамбовской области получил судимость и штраф за служебный подлог

Прокуратура Гавриловского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении главы одного из сельсоветов Гавриловского района.

По версии следствия, к главе сельсовета обратился знакомый с просьбой о содействии в освобождении родственника от обязательных работ, назначенных приговором суда за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, которые последний должен был отбывать на территории Гавриловского района.

Чтобы помочь своему знакомому глава сельсовета дал незаконное указание изготовить табели учета рабочего времени осужденного к обязательным работам за июль, август и сентябрь 2019 года, согласно которым осужденный якобы отбыл обязательные работы в количестве 150 часов, после чего табели были направлены в территориальную уголовно-исполнительную инспекцию. Благодаря главе сельсовета осужденный оказался освобожден от наказания, которое ему вынес суд.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд признал главу сельсовета виновным в совершении инкриминируемого преступления по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговором суда назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий на срок 1 год.