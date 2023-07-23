Тамбовские ученые могут побороться за национальную премию

Заявки на участие в Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» принимаются с 14 июля по 14 сентября. Конкурс проводят впервые. Свои работы ученые, инженеры, изобретатели могут представить по нескольким дисциплинам: физика, математика, науки о жизни, о материалах и компьютерные науки.

Участникам разрешают подать материалы за последние десять лет. Они должны обладать значительным потенциалом для качественного улучшения жизни людей и иметь горизонт практического внедрения от трех до десяти лет.

Победителей определят в декабре 2023 года. Они получат по 10 миллионов рублей.

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