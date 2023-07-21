В Тамбовской области проведут операцию «Встречная полоса»

С 24 по 26 июля на территории Тамбовской области сотрудники Госавтоинспекции будут проводить I этап оперативно-профилактического мероприятия «Встречная полоса». По данным регионального УГИБДД, более чем в 80 процентах случаев причинами ДТП становятся грубые нарушения правил дорожного движения именно водителями, есть даже своеобразная «тройка» самых частых нарушений — это выезд на полосу встречного движения, несоблюдение скоростного режима и нарушение правил проезда перекрестков. Ответственность за нарушение по статье 12.15 ч. 4 КоАП РФ предусматривает лишение прав на 4-6 месяцев или штраф 5000 рублей. Повторный выезд на встречную полосу – лишение прав на 1 год.

- По вине водителей, которые пересекли сплошную линию разметки, и оказались на встречной полосе происходит каждая десятая авария, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.