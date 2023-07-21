В Петровском районе задержана банда дачных воров

В селе Покровское Петровского района 72-летний пенсионер пришел проверить дачу после долгого отсутствия. Мужчина увидел, что двери взломаны, а из домика пропали бензогенератор, газовая плита, сетка-рабица, оборудование для производства меда и около полутонны металлолома. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники уголовного розыска вышли на след четырех молодых людей 18-23 лет. Их личности были установлены, парней доставили в полицию и допросили в рамках возбужденных уголовных дел о краже.

- Молодые люди пояснили, что приметили нежилой дом еще в мае минувшего года. Сначала один из них «сходил на разведку» - украл из сарайчика бензогенератор. Инструмент после преступления молодые люди продали через сайт с объявлениями. Спустя время они наведались еще раз. На сей раз забрали гораздо больше. Часть реализовали снова через Интернет, остальное сдали в пункт приема лома металлов, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время отрабатывается причастность молодых людей к другим аналогичным преступлениям на территории соседних населенных пунктов.