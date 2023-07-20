В Тамбове демонтировали более 700 незаконно установленных рекламных конструкций

Рабочие убрали все лишнее

Комитет градостроительства и землепользования совместно Тамбова с Дирекцией городского хозяйства демонтировали несколько незаконно установленных рекламных конструкций. Специалисты очистили от всего лишнего фасад здания на улице Октябрьской, 29.

- С начала этого года всего было демонтировано 713 таких конструкций, что практически на 100 больше, чем за весь 2022 год. Из них 617 продавцы убрали добровольно, а 96 пришлось демонтировать работникам Дирекции городского хозяйства, - рассказали в администрации города Тамбова.

Владельцев щитов и баннеров заранее уведомляют о необходимости их снять. Но самостоятельно убирают конструкции далеко не все.

Фото администрации города Тамбова