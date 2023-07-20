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НовостиОбщество20 июля 2023 12:02

В Тамбове демонтировали более 700 незаконно установленных рекламных конструкций

96 щитов и баннеров сняли принудительно, об остальных позаботились хозяева
Марина МАКОВЛЕВА
Рабочие убрали все лишнее

Рабочие убрали все лишнее

Комитет градостроительства и землепользования совместно Тамбова с Дирекцией городского хозяйства демонтировали несколько незаконно установленных рекламных конструкций. Специалисты очистили от всего лишнего фасад здания на улице Октябрьской, 29.

- С начала этого года всего было демонтировано 713 таких конструкций, что практически на 100 больше, чем за весь 2022 год. Из них 617 продавцы убрали добровольно, а 96 пришлось демонтировать работникам Дирекции городского хозяйства, - рассказали в администрации города Тамбова.

Владельцев щитов и баннеров заранее уведомляют о необходимости их снять. Но самостоятельно убирают конструкции далеко не все.

Фото администрации города Тамбова