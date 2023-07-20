В Тамбове фирму признали недобросовестным подрядчиком

Тамбовское УФАС России приняло решение о включении ООО «Тереза» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года. Основанием для этого послужило то, что компания не провела капитальный ремонт фасада здания Культурно-досугового центра «Мир» в Тамбове.

Муниципальный контракт на проведение работ был заключен по результатам электронного аукциона. Сумма контракта - около 2,4 млн рублей, срок исполнения - до 26 сентября текущего года.

Неожиданно компания сообщила, что не сможет выполнить ремонт, так как у материалов на складе подрядчика закончился срок действия сертификатов. Однако этот вопрос вполне решаем и не является основанием пренебречь обязательствами. Поэтому заказчик расторг контракт в одностороннем порядке, а сведения о подрядчике направил в антимонопольный орган.

- Тамбовское УФАС России проверило факты, указанные в обращении заказчика, и установило недобросовестное поведение в действиях ООО «Тереза» при исполнении заключенного контракта, - отметили в ведомстве.