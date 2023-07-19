В Тамбовской области окончен ремонт участка дороги «Тамбов-Пенза»-Рассказово-Уварово-Мучкапский»

Все работы ведутся по графику

В Тамбовской области подведены итоги работы по проекту «Безопасные качественные дороги» за второй квартал 2023 года. На данный момент ремонт ведется в соответствии с планом.

- На участке дороги «Тамбов-Пенза»-Рассказово-Уварово-Мучкапский» работы выполнены в полном объеме. На транзитных улицах города Уварово полностью проведены фрезерование покрытия и устройство выравнивающего слоя. Идет укладка верхнего слоя покрытия. В целом - половина объема сделана, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Наполовину готов участок дороги «Тамбов-Шацк»-Моршанск. На участке дороги «Моршанск–Пичаево» в Моршанском муниципальном округе производят устройство основания. В Тамбове ремонтируются участки улиц: Чичканова (от дома №1 до улицы Мичуринская), Свободная и Агапкина (обе - от улицы Мичуринская до улицы Рылеева). Общая протяженность - более 4 км.

К 14 августа будут сданы после капитального ремонта два моста через реку Ламочка в Сосновском муниципальном округе.

Работы на всех объектах планируется завершить до конца дорожно-строительного сезона. Исключение составляет мост через железнодорожные пути по улице Лаврова в Мичуринске, его ремонт продолжится в 2024 году.

Фото правительства Тамбовской области