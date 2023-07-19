Тамбовчанину выплатили 140 тысяч рублей за полгода вынужденного прогула

Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его трудовых прав. Установлено, что апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Тамбовского областного суда в феврале текущего года приказ об увольнении заявителя признан незаконным и мужчина восстановлен на работе с 26 августа 2022 года. При этом работодатель не выплатил заявителю компенсацию за задержку выплат в период вынужденного прогула.

- По результатам проверки прокуратурой генеральному директору коммерческой организации внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, заявителю выплачена компенсация в сумме около 140 тыс. рублей.