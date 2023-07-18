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НовостиОбщество18 июля 2023 9:20

Прокуратура защитила права многодетной семьи

Родителю много раз отказывали в субсидировании процентов по кредиту
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Ленинского района Тамбова в ходе проверки по обращению местного жителя выявлены нарушения законодательства. Их допустил «Центр социальной поддержки граждан» при предоставлении мер социальной поддержки многодетной семье.

- Заявителю – родителю в многодетной семье - учреждением неоднократно отказано в предоставлении субсидирования процентной ставки по кредитному договору на приобретение строящегося жилья, - рассказали в прокуратуре Ленинского района.

Директору учреждения внесено представление, после этого выплату процентной ставки по кредитному договору все же произвели.