Прокуратура защитила права многодетной семьи

Прокуратура Ленинского района Тамбова в ходе проверки по обращению местного жителя выявлены нарушения законодательства. Их допустил «Центр социальной поддержки граждан» при предоставлении мер социальной поддержки многодетной семье.

- Заявителю – родителю в многодетной семье - учреждением неоднократно отказано в предоставлении субсидирования процентной ставки по кредитному договору на приобретение строящегося жилья, - рассказали в прокуратуре Ленинского района.

Директору учреждения внесено представление, после этого выплату процентной ставки по кредитному договору все же произвели.