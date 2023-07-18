Жители Тамбовской области пожаловались на загрязнение Котовского водохранилища

В адрес регионального минэкологии поступило несколько сообщений от обеспокоенных жителей региона. Их тревожило состояние Котовского водохранилища. Тамбовчане жаловались на его загрязнение и вырубку лесных насаждений в береговой полосе водоема. Однако, по мнению специалистов, ничего фатального с водохранилищем не происходит.

- Загрязнение водного объекта не выявлено. Как оказалось, характерный цвет воде придали цветущие из-за сильной жары водоросли. Также при осмотре берега водохранилища со стороны города Котовска факт вырубки лесных насаждений в районе туристической базы не подтвердился, - рассказали в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области.