Через забор тамбовской колонии пытались перебросить почти сотню сим-карт, а также телефоны и наушники

Сотрудники колонии нашли свертки на территории

Сотрудники исправительной колонии № 1 в Тамбове пресекли попытку доставки запрещенных предметов осужденным , которые пытались перебросить через основное ограждение. При обходе внутренней запретной зоны УФСИНовцы обнаружили и изъяли два свертка, обмотанных скотчем. Внутри «посылок» находились 98 сим-карт различных операторов сотовой связи, 15 пар проводных наушников, а также 2 мобильных телефона.

- По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области.

Фото пресс-службы УФСИН по Тамбовской области