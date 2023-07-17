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НовостиОбщество17 июля 2023 14:01

Через забор тамбовской колонии пытались перебросить почти сотню сим-карт, а также телефоны и наушники

«Посылку» обнаружили сотрудники учреждения во время обхода территории
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Сотрудники колонии нашли свертки на территории

Сотрудники колонии нашли свертки на территории

Сотрудники исправительной колонии № 1 в Тамбове пресекли попытку доставки запрещенных предметов осужденным , которые пытались перебросить через основное ограждение. При обходе внутренней запретной зоны УФСИНовцы обнаружили и изъяли два свертка, обмотанных скотчем. Внутри «посылок» находились 98 сим-карт различных операторов сотовой связи, 15 пар проводных наушников, а также 2 мобильных телефона.

- По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области.

Фото пресс-службы УФСИН по Тамбовской области