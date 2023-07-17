Каждое третье преступление в Тамбовской области совершается при помощи интернета

В первом полугодии 2023 года в Тамбовской области зарегистрировано 7525 преступлений. Это почти на 4 % больше, чем в прошлом году. При этом раскрываемость преступлений составляет 74,9 %. Об этом рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Сократилось в регионе число преступлений против личности и совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, меньше стало нарушений правил дорожного движения и смертельных аварий. Количество убийств сократилось с 27 до 15. А вот фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, стало почти вдвое больше.

Кроме того, возросло количество хищений чужого имущества, бытовых преступлений и преступлений, совершенных несовершеннолетними. Каждое третье преступление в регионе совершается с использованием интернета. Раскрыть удается чуть более половины из них.