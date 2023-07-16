Рабочая неделя в Тамбовской области начнется с небольших дождей. Об этом сообщили спасатели со ссылкой на местный филиал «Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, в понедельник, 17 июля, прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а вот днем местами ожидается небольшой дождь (0,1-2 мм).

Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11...16° тепла, днем столбик термометра будет показывать +21...+26°. Атмосферное давление 747 мм рт. ст. Влажность воздуха 68%.

В течение суток атмосферное давление не изменится, а вот влажность воздуха понизится.