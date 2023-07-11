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НовостиОбщество11 июля 2023 12:53

На севере Тамбова строят «дом» для «Цветов радуги»

На работы потратят больше 260 миллионов рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Рабочие занимаются строительством фундамента

Рабочие занимаются строительством фундамента

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В микрорайоне Телецентр на севере Тамбова строится Центр культурного развития. Он станет главной творческой площадкой Государственного ансамбля «Цвета радуги».

В настоящий момент на объекте ведется строительство фундамента. Объем средств на реализацию проекта составляет свыше 260 миллионов рублей. Полностью завершить работы подрядчик должен до конца 2024 года.

- Здание будет выполнено в стиле хай-тек, его площадь составит 2,7 тыс. кв. метров, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбова. - На первом этаже разместятся фойе с кассой, буфет, гардероб и туалеты, а также студия звукозаписи, костюмерная и концертный зал на 232 места. На втором - танцевальные залы, а также зал хореографии.